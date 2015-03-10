محافظ المنوفية يحيل مسئول الإنارة بحى غرب شبين الكوم للتحقيق

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، إحالة مسئول الإنارة ومسئول تحسين البيئة بحى غرب شبين الكوم للتحقيق، لسوء حالة النظافة والإنارة العامة فى عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم الثلاثاء، على عدد من المستشفيات والقرى بمراكز شبين الكوم وبركة السبع وقويسنا .

>وقرر المحافظ تحرير محاضر إشغال طريق لنحو 5 كافتيريات ومطعم وكشك، لقيام أصحابهم بإشغال الرصيف بالكراسى والمعدات الخاصة، كما أمر بتحرير محضر بيئة لكشك بشارع صبرى أبو علم، وذلك لإشعاله النار فى وسط الطريق وإلقاء المخلفات والقمامة فى عرض الشارع.

كما قرر المحافظ مجازاة رئيس قرية مليج بشبين الكوم بالخصم 3 أيام من راتبه لسوء حالة الإنارة العامة والنظافة ووجود تراكمات فى مختلف الشوارع.

وأحال المحافظ رئيس قرية شنتنا الحجر ببركة السبع ومسئول الإنارة وتحسين البيئة للتحقيق، لوجود عدة تجمعات للقمامة بالشوارع وسوء حالة الإنارة بقرية الغورى التابعة للوحدة المحلية لشنتنا الحجر، ووجود أعمدة مائلة بصورة تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وخلال جولته بقويسنا قرر المحافظ، إحالة مدير مستشفى قويسنا المركزى للتحقيق ومجازاة طبيب الاستقبال والنائب الإدارى بخصم 3 أيام من راتبهما لسوء النظافة وعدم الالتزام.

كما أمر المحافظ بإحالة مسئول الإنارة ومسئول النظافة للتحقيق لسوء حالة الإنارة والنظافة.

كما قرر المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط صرف مكافأة لمدير مستشفى الصدر بميت خلف قدرها 500 جنيه والعامل محمد أحمد منصور مسئول النظافة بالمستشفى 300 جنيه لالتزام جميع العاملين ونظافة المستشفي.

كما قرر صرف مكافأة لرئيس قرية ميت خلف قدرها 500 جنيه نظرا لنظافة شوارع القرية وإنارتها، وأحال المحافظ مسئول الإنارة بحى شرق شبين الكوم للتحقيق عقب جولته بالحى نظرا لسوء حالة الإنارة بعدد من الشوارع .