رئيس جامعة السادات ونائباه يفتتحون معرض نقابة العاملين بالجامعة

افتتح الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات، يرافقه الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رفاعى إبراهيم رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمفروشات الذى تنظمه نقابة العاملين بالجامعة برئاسة نبيل أبو العزم رئيس مجلس إدارة النقابة والذى يمتد خلال الفترة من 9 مارس إلى نهاية شهر مايو 2015 .

يوفر المعرض جميع السلع للعاملين بالجامعة بنظام التقسيط بالتنسيق مع بنك القاهرة .

حضر الافتتاح الدكتور حسانين طه عميد كلية التجارة والدكتور حمدى السيسى عميد كلية التربية الرياضية والسيد أمين عام الجامعة و عدد من مدير العموم بالجامعة.