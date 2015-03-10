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سكرتير عام محافظة المنوفية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد مصطفى العشماوى

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تقدم اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، وبحضور العقيد حجازى الشرقاوى المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء هشام شادى رئيس مجلس مدينة شبين الكوم والقيادات الأمنية بالمحافظة، جنازة الشهيد مساعد أول قوات مسلحة مصطفى الفرماوى عبد الهادى العشماوى ( 42 سنة ) والذى استشهد إثر إستهداف مدرعة أثناء قيامها بتأمين منطقة الخروبة بمدينة الشيخ زويد صباح أمس الإثنين.

كما قدم واجب العزاء لوالد الشهيد وأسرته، معربًا عن أسفه الشديد وعميق حزنه لفقدان الشهيد، مؤكدا أن وحدة المصريين هى من ستقهر هذا الإرهاب الغادر، وعلى ثقة المصريين فى قواتها المسلحة وقدرتها على القصاص لدماء الشهداء .

وشيع المئات من أهالى القرية جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الفقي، مرديدين هتافات " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "، " يسقط الإرهاب "، " الإخوان أعداء الله ".

وطالب الاهالى القوات المسلحة بسرعة القصاص لدماء الشهيد والقضاء على الإرهاب الأسود .
>كما أكد أهالى القرية أن الشهيد من خيرة شباب القرية أخلاقا وسمعة طيبة، وأنه متزوج ولديه 3 أبناء ( ولد وبنتان ) أكبرهم أحمد فى الصف الثانى الإعدادي، و آية فى الصف الرابع الإبتدائي، و جيهان فى الصف الأول الإبتدائي، وأن الشهيد عاد إلى عمله منذ 4 أيام .

السكرتير العام يواسى أهالى الشهيد- 2015-02 - اليوم السابع
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السكرتير العام يواسى أهالى الشهيد


>أثناء تشييع الأهالى الجنازة- 2015-02 - اليوم السابع
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أثناء تشييع الأهالى الجنازة


>الأهالى وهتافات ضد الإخوان- 2015-02 - اليوم السابع
>

الأهالى وهتافات ضد الإخوان


>السكرتير العام يواسى نجل الشهيد- 2015-02 - اليوم السابع
>

السكرتير العام يواسى نجل الشهيد

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