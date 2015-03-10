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تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

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تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية
أعلن حسن الجاويش وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن إدارة التموين بمدينة الإسماعيلية قامت بالمرور على كافة الأنشطة التموينية بدائرة المدينة، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المخابز بالقوانين والقرارات التموينية وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة ضبط الأسواق والمرور على المخابز والمحلات، والعمل على تقديم خدمة متميزة ومنتج جيد إلى المواطن.

وأشار الجاويش إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 19 محضرا متنوعا، منها محضران لمخابز للتوقف عن الإنتاج دون إذن من الجهات المختصة، ومحضران لمحلات لعدم الإعلان عن مخازن تابعة لها و9 محاضر لمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملة قامت بالإشراف على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بمناطق أرض الجمعيات والمحطة الجديدة والشيخ زايد ولا توجد شكاوى من المواطنين بهذا الخصوص، كما تم المرور على 13 مخبزا، وتم فحص وزن العيش والتأكد من مطابقته للمواصفات ولم يتم ضبط أى مخالفة .

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مصر 365

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