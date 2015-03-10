إجراءات حاسمة بأسيوط لمواجهة البلطجة والسريحة حول مستودعات البوتاجاز

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات بالتنسيق مع مديرية التموين ومصنع تعبئة الغازات البترولية "بتروجاس" بوضع لجنة من مديرية التموين على مدار ورديات الإنتاج بالمصنع بصفة يومية لمتابعة أرصدة المصنع من الغاز الصب، وكذلك متابعة الكميات المشحونة من البوتاجاز بكافة مستودعات مدينة أسيوط، وكافة مراكز المحافظة أولا بأول، لضمان وصول كامل الحصص المقررة إلى المستودعات ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشار المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق مع مديرية التموين وإداراتها الفرعية بكافة المراكز، وكذا رؤساء المدن والأحياء، للتأكد من تمام وصول كميات البوتاجاز المشحونة لكل مركز يومياً، كما تم وضع لجان إشرافية على كافة مستودعات البوتاجاز بكافة مراكز المحافظة للإشراف على توزيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين حتى نهاية الحصص المشحونة لكل مستودع، وطبع وتوزيع الكوبونات الورقية لكافة مراكز المحافظة طبقاً للمعدلات الواردة وبتوجيهات وزارة التموين المقررة لكل أسرة، وذلك للحد من ظاهرة البلطجة والسريحة وضمان توزيع كامل حصص مستودعات الأهالى.

وأشار صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أنه يتم التوزيع للحصة المقررة يومياً عن طريق مستودعات الأهالى بكافة أرجاء المحافظة، وكذا مستودعات بوتاجاسكو المنتشرة فى مراكز المحافظة، ويتم دعم بعض الأماكن ذات الكثافة السكانية أيضًا بسيارات شركة بوتاجاسكو، مشيراً إلى أن حصيلة الحملات التموينية الشهريين الماضيين إلى 1069 حملة تموينية، أسفرت عن العديد من المخالفات على كافة الأنشطة التموينية منها مجال البوتاجاز، وتحرر عنها ضبط 6113 أسطوانة بوتاجاز مكافئ وتوقيف العديد من السيارات، التى تقوم بتهريب أسطوانات البوتاجاز أو سلع مدعمة من الدولة لمدة 3 شهور تنفيذاً لقرار المحافظ المتضمن توقيف أى سيارة تقوم بتهريب البوتاجاز لمدة 3 شهور.