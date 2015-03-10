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النيابة تستدعى رئيس الجامعة الألمانية للتحقيق معه فى مقتل الطالبة "يارا"

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النيابة تستدعى رئيس الجامعة الألمانية للتحقيق معه فى مقتل الطالبة "يارا" النيابة تستدعى رئيس الجامعة الألمانية للتحقيق معه فى مقتل الطالبة "يارا"
أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء رئيس الجامعة الألمانية والمسعفين الذين نقلوا جثمان الطالبة يارا عقب اصطدام أتوبيس الجامعة بها، كما أمرت النيابة باستدعاء أهالى المجنى عليها للاستماع لأقوالهم عقب وصولهم صباح اليوم من الخارج.

واستمع المستشار شريف عبد المنعم مدير النيابة لطلاب بالجامعة الألمانية زملاء المجنى عليها "يارا"، حيث اتهموا إدارة الجامعة بالتسبب فى مقتل زميلتهم "يارا" بسبب العشوائية فى ركوب الطلاب لأتوبيسات الجامعة وشدة الازدحام عند استقلال الأتوبيس، ولا تزال النيابة تباشر التحقيق مع سائق الأتوبيس بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.


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