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مصادر: السيسى يزور هيئة الطرق والكبارى غدا ويفتتح 29 مشروعا جديدا

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مصادر: السيسى يزور هيئة الطرق والكبارى غدا ويفتتح 29 مشروعا جديدا مصادر: السيسى يزور هيئة الطرق والكبارى غدا ويفتتح 29 مشروعا جديدا
أكد مصدر مسئول بهيئة الطرق والكبارى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور مقر هيئة الطرق والكبارى بمدينة نصر غدا الأربعاء، وسيقوم بافتتاح 29 مشروعا جديدا من خلال الفيديو الكونفرانس، وأن الحرس الجمهورى تسلم مقر الهيئة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الدكتور سعد الجيوشى رئيس الهيئة منح إجازة لموظفى الهيئة، وأن الهيئة بدأت استعداداتها منذ الأمس لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى واقتتاح المشروعات خلال زيارته، على رأسها أعمال تطوير مقر الهيئة.
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