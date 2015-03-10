الإسكان: 200 ألف مواطن تقدموا للحصول على 70 ألف شقة بمشروع المليون وحدة

أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى،أن عدد المتقدمين لـ70 ألف وحدة سكنية تم طرحها خلال الفترة الماضية وصل 200 ألف مواطن ، لافتا إلى أن العدد الكبير يعكس الفجوة بين المعروض والمطلوب من وحدات محدودى الدخل.

وأضاف المهندس صلاح حسن، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ليست مسئولة عن مشكلة بيع الاستمارات التى تتم حاليا للمواطنين أمام مقر الوزارة، مؤكدا أن هذه الاستمارات يتم توفيرها مجانا بمقر الوزارة، حيث إنه من الصعب حاليا الاعتماد على التقديم الإلكترونى على موقع الوزارة، ولكن من الممكن أن تطبق الوزارة هذا الاقتراح جديا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن مشكلة الإسكان موجودة فى مصر منذ الستينيات وتزداد سنويا مع الزيادة السكانية وعدم تلبية احتياجات المواطنين سنويا ، لذا نجد أن العجز السنوى الثابت فى الوحدات يصل إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا منها 300 ألف وحدة لسد الطلب السنوى ، و200 ألف وحدة للتعامل مع العجز المتراكم من السنة السابقة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع ملف الإسكان.

وأكد أنه يتم حاليا تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى رغم أن الوزارة فى أوقات سابقة كانت تنفذ نحو 35 ألف وحدة سنويا، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بملف الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد دراسات قوية حول المشكلات بالمشروعات السابقة التى نفذتها قبل ذلك بهدف تلافى هذه العيوب.

وأوضح أنه يتم تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل بمساحات تصل إلى نحو 90 مترا كاملة التشطيب جاهزة للتسليم تتمتع بكافة المرافق وحول أسلوب التقدم والسداد، ذكر المهندس صلاح حسن، أنه يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه (يرد فى حالة عدم التخصيص) ، بجانب 100 جنيه (مصاريف استعلام لا ترد) ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية.