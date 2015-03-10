قراء اليوم السابع يرسلون صورا لأثار تلفيات جامعة سيناء عقب انفجار العريش

أثار الانفجار داخل مبانى الجامعة

أرسل محمد الشوربجى، قارئ "اليوم السابع" صورًا قال إنها لأثار الانفجار الذى وقع صباح اليوم بالعريش، على مبانى جامعة سيناء، حيث أكد أن الدراسة توقفت بكليات جامعة سيناء المجاورة لمعسكر الأمن المركزى غرب مدينة العريش ولحقت أضرارًا بالغة بالمبانى.

وأضاف الشوربجى أن مصدر بإدارة الجامعة، قال إن جميع الطلاب وعدد كبير من العاملين والإداريين لم يتمكنوا من الحضور إلى الجامعة بعد عملية استهداف معسكر الأمن المركزى المقابل للجامعة، وإغلاق الطريق الدولى "العريش – القنطرة".

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حدوث تلفيات جراء الانفجار

وأكد المصدر، أن إدارة الجامعة أوقفت الدراسة داخل الكليات اليوم بعد الانفجارات، وتعرضت مبانى الجامعة إلى ضرر كبير حيث تحطمت جميع الواجهات الزجاجية للمبانى، بالإضافة إلى خسائر كبيرة داخل قاعات المحاضرات ومعامل كليات الصيدلة وطب الأسنان.

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تحطم الواجهات الزجاجية بالكامل

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