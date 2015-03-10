أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ (تحديث)

Google+ Print
مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ (تحديث) مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ (تحديث)
تفقد منذ قليل، اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لقطاع الأمن، جميع مواقع وقاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والمقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل.

أضافة

وكان بصحبة "جمال الدين" مدير أمن جنوب سيناء، اللواء حاتم أمين، ومفتش مباحث الأمن الوطنى بجنوب سيناء، وقاموا بتفقد قاعة المؤتمرات الكبرى وقاعة الشركات الراعية للمؤتمر، ثم باقى قاعات عقد المؤتمر.

موضوعات متعلقة..
>


>التعليم تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بمشروعات المدرسة الصديقة للبيئة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365