مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ (تحديث)

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التعليم تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بمشروعات المدرسة الصديقة للبيئة

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تفقد منذ قليل، اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لقطاع الأمن، جميع مواقع وقاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والمقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل.وكان بصحبة "جمال الدين" مدير أمن جنوب سيناء، اللواء حاتم أمين، ومفتش مباحث الأمن الوطنى بجنوب سيناء، وقاموا بتفقد قاعة المؤتمرات الكبرى وقاعة الشركات الراعية للمؤتمر، ثم باقى قاعات عقد المؤتمر.