قطر تعلن عن بدء تنفيذ اول مشاريعها لإعادة اعمار غزة

أعلن محمد العمادى رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع تموله حكومته، لبناء الف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كليا خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة.

وقال العمادى فى مؤتمر صحافى عقده مع وزير الاشغال العامة والإسكان فى حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة "قطر وعدت فى مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء الف وحدة سكنية مبدئيا للمهدمة بيوتهم كليا، المشروع يبدا التنفيذ من اليوم".

وأشار المسئول القطرى الذى وصل الى غزة مساء الاثنين عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمال قطاع غزة والذى تديره اسرائيل، الى ان "منحة قطر المليار دولار ستذهب جميعها لاعادة اعمار قطاع غزة".

وفى اكتوبر وعد المجتمع الدولى فى مصر بتقديم مساعدة بقيمة 5,4 مليارات دولار للفلسطينيين يتم تخصيص نصفها لإعادة اعمار غزة التى دمرتها عمليات القصف الاسرائيلية التى هدفت الى وضع حد لإطلاق صواريخ حماس.

وفى القاهرة، وعدت قطر باكبر مساهمة تبلغ قيمتها مليار دولار. واعلنت واشنطن مساعدة فورية بقيمة 212 مليونا من اصل 400 مليون دولار على مدى عام، والاتحاد الاوروبى بمبلغ اجمالى من 450 مليون يورو للعام 2015.

لكن بعد مرور اكثر من ستة شهور على انتهاء الحرب الاسرائيلية التى استمرت اكثر من خمسين يوما وتضرر خلالها اكثر من مائة الف منزل كليا او جزئيا، تبدو عملية الاعمار متعثرة بسبب منع اسرائيل ادخال مواد البناء بكميات كافية وعدم توفر الاموال اللازمة من المانحين.

الا ان العمادى اشار الى ان "الجانب الاسرائيلى وعد بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى بادخال مواد البناء لهذه المشاريع واليوم دخلت اربع شاحنات اسمنت لاول مرة (عبر المعابر التجارية مع اسرائيل)، نشكر الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى اللذين تعاونا لادخال هذه المواد".

بدورها رحبت حماس فى بيان صحافى باعلان العمادى وقالت "نثمن الجهود المباركة التى تبذلها دولة قطر من اجل اعادة اعمار البيوت المدمرة".

كما دعت "كافة الدول الاسلامية والعربية والدول المانحة التى اجتمعت فى القاهرة ان تحذو حذو قطر والوفاء بتعهداتها تجاه قطاع غزة وإعادة الأعمار.

وتراقب اسرائيل بشدة نقل البضائع الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم التجارى وتفرض حصارا على قطاع غزة منذ عام 2006 تمنع بموجبه دخول مواد البناء.

ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يوميا لإعادة اعمار القطاع فى ثلاث سنوات.

وأدت الحرب التى شنتها اسرائيل الصيف الماضى على غزة التى اوقعت قرابة 2200 قتيل فلسطينى الى تشريد 100 الف غزي.

وحذرت الامم المتحدة وعدد من الوكالات الدولية من ان الاخفاق فى اعادة اعمار غزة سيقود الى تفاقم النزاع فى المستقبل القريب وحثت اسرائيل على رفع الحصار الذى تفرضه على القطاع منذ ثمانى سنوات.