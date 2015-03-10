قائد سلاح الطيران العراقى: مقتل 170 من داعش فى 3 أيام بصلاح الدين

صرح قائد سلاح طيران الجيش العراقى الفريق الركن حامد المالكى اليوم الثلاثاء بأن طيران الجيش العراقى تمكن خلال الأيام الثلاثة الماضية من قتل 170 من عناصر تنظيم "داعش" فى طلعات جوية على مسرح العمليات فى محافظة صلاح الدين 170 كم شمالى بغداد.

وقال المالكى فى تصريح لمحطة تلفزيون "العراقية" الرسمية إن "العملية العسكرية الرائعة التى تقوم بها القوات العراقية فى صلاح الدين هى عملية نوعية تسير بشكل منظم وسريع بتنسيق رائع بين القوات العراقية والحشد الشعبي".

وأضاف أن "طلعات طيران الجيش للأيام الثلاثة الماضية فى مناطق محافظة صلاح الدين أسفرت عن تدمير 31 عجلة تحمل احاديات و13 عجلة عسكرية نوع همر و16 سيارة مفخخة و20 عجلة عسكرية تحمل أشخاصا و2 شفل مدرع وتدمير 3 معسكرات للإرهابيين ومقتل 170 مسلحا خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأشار إلى أن العملية ناجحة ويتم مطاردة عناصر داعش الهاربين من تكريت "والعملية إذا استمرت على هذا النهج سنصل إلى الموصل".

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