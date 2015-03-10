وزراء الداخلية العرب يجتمعون غدا بالجزائر

تستضيف العاصمة الجزائرية غدًا وبعد غد فعاليات الدورة الـ 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة المستوى وممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي.

وأوضح بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن مؤتمر وزراء الداخلية العرب في نسخته الـ 32 ، سيشهد مشاركة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” أنتربول ” والمنظمة الدولية للحماية المدنية ومكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، إضافة إلى المنظمة العربية للسياحة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة الحالية ، تقديم وعرض تقارير عما نفذته الدول الأعضاء من الإستراتيجية الأمنية العربية والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية والإستراتيجية العربية للحماية المدنية، بالإضافة إلى التقرير السنوي الـ 14 الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.