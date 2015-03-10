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ضبط مخزن وسيارتين لأسماك الزريعة بإجمالى 30 الف وحدة ببورسعيد

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ضبط مخزن وسيارتين لأسماك الزريعة بإجمالى 30 الف وحدة ببورسعيد ضبط مخزن وسيارتين لأسماك الزريعة بإجمالى 30 الف وحدة ببورسعيد

 

مديرية أمن بورسعيد

قامت مجموعات التدخل السريع المعينة من مديرية امن بورسعيد للمرور بمختلف احياء المحافظة بتتبع سيارتان محملتان بأسماك الزريعة حتى استقروا امام احد المنازل بمنطقة القابوطى نطاق حى الضواحى .

 تمكنت القوات من ضبط السيارتين وقائديها وتبين ان السيارتان محملتان بإجمالى (10 الاف) وحدة زريعة .

وبفحص المكان المتوقف أمامة السيارتان تم ضبط مخزن لأسماك الزريعة بداخلة عدد من الأحواض الممتلأة بالمياة تحوى حوالى (20 الف) وحدة اسماك زريعة “طوبار”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم اسماك الزريعة لهيئة الثروة السمكية وجارى العرض على النيابة العامة .

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