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بالصور .. محافظ الأقصر :إنشاء مستودع إستهلاكي للمواد البترولية بمنطقة الرزيقات

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بالصور .. محافظ الأقصر :إنشاء مستودع إستهلاكي للمواد البترولية بمنطقة الرزيقات بالصور .. محافظ الأقصر :إنشاء مستودع إستهلاكي للمواد البترولية بمنطقة الرزيقات

محافظ الأقصر

التقى محمد بدر محافظ الأقصر بالمهندس عمرو الكحكى رئيس شركة النيل لتسويق البترول لمناقشة خطوات إنشاء مستودع استهلاكي للمواد البترولية ليخدم منطقة الرزيقات ارمنت .

وأوضح رئيس شركة النيل أنه على أتم الاستعداد لإنهاء هذا المستودع في أقرب وقت ممكن وبمجرد إنهاء المحافظة لإجراءات تخصيص الأرض سيتم البدء فى تنفيذ هذا المشروع  وتحديد الطاقة الإنتاجية لهذا المستودع ، كما أشار لرغبته فى تنمية الدور المجتمعي للشركة من خلال المساهمة فى تنمية وتطوير المجتمع الأقصرى.

ومن جانبه طالب بدر مسئولي الأملاك بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض لإقامة المستودع عليها  ورحب برغبة الكحكى للمساهمة الاجتماعية بمحافظة الأقصر مؤكداً مناقشة ذلك مع مسئولي المحافظة لتوجيه الدعم للمشروعات والمناطق الأكثر احتياجاً .

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