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مشروع قطرى لبناء 1000 وحدة سكنية لمتضررى الحرب على غزة

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مشروع قطرى لبناء 1000 وحدة سكنية لمتضررى الحرب على غزة مشروع قطرى لبناء 1000 وحدة سكنية لمتضررى الحرب على غزة
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى مفيد الحساينة أن قطر ستبدأ فى مشروع لبناء ألف وحدة سكنية لمتضررى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بتكلفة مليار دولار.

وقال الحساينة، فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم فوق أنقاض مستشفى الوفاء المدمر بحى الشجاعية شرق مدينة غزة، إن القطاع بحاجة إلى إعادة إعمار 130 ألف وحدة سكنية دمرت خلال العدوان الإسرائيلى.

من جانبه،قال السفير القطرى محمد العمادى رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة الذى يزور غزة حاليا إن الجهود القطرية مستمرة من أجل إعادة الأعمار.

وقال العمادى خلال المؤتمر الصحفى إن "قطر ستبدأ من اليوم ببناء ألف وحدة سكنية للمتضررين فى الحرب الأخيرة".داعيا الدول المانحة الى ضرورة تنفيذ تعهداتها المالية تجاه قطاع غزة.

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مصر 365