القوات العراقية تحكم حصار تكريت وتستهدف مواقع داعش فى محيطها

أحكمت القوات العراقية المشتركة حصار مدينة تكريت بعد ظهر اليوم الثلاثاء من كافة الاتجاهات وعززت من تواجد عناصرها على أطرافها مدعومة بالآليات المدرعة ودبابات "إبرامز" ومساندة الطائرات المروحية التابعة للجيش لاسيما بعد تحرير ناحية "العلم"، وتعد معركة تكريت هى الأهم والأصعب فى تحرير مناطق محافظة صلاح الدين التى بدأت بالدور والبوعجيل.

وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق عبد الوهاب الساعدى إن القوات لما تدخل بعد مدينة تكريت وتستكمل استعداداتها من كافة الاتجاهات، مشيرا إلى أن ساعة الصفر لدخول المدينة اقتربت.

ومن جانبها، أكدت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة صلاح الدين أن قوات "الحشد الشعبي" الشيعية أبدت انضباطا عاليا ضمن المعارك التى انطلقت الأسبوع الماضى لتحرير مناطق صلاح الدين وفق التنسيق مع القوات الأمنية العراقية.

وقال نائب رئيس اللجنة خالد الخزرجى إنه "لم يسجل أى خرق للحشد خلال معارك تحرير ناحية الدور والعلم، وأن ما سهل مهمة القوات الأمنية هو انخراط أعداد كبيرة من أهالى المناطق التى تشهد المعارك ضمن قوات الحشد الشعبي".. وقدر من قتلتهم القوات المشتركة خلال العملية بنحو 300 إرهابي.

وقالت مصادر أمنية ومحلية على مشارف مدينة تكريت إن التقدم الحذر نحو مدينة تكريت المحاصرة من قبل القوات المشتركة يحكمه تعامل الطيران والمدفعية والدبابات مع مواقع داعش الدفاعية والسيارات المفخخة، مشيرة إلى أن أربع دبابات إبرامز تشارك فى قصف المواقع المتقدمة لمسلحى داعش.

وشرعت القوات الأمنية وسلاح المهندسين فى تطهير الطرق المؤدية لتكريت تحت غطاء من طيران الجيش الذى يقصف أهدافا فى محيط المدينة ، حيث شوهدت سحب الدخان الأسود فى سماء المنطقة.