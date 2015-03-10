طيران التحالف يقتل 36 من قيادات داعش خلال غارات بالموصل

قصفت طائرات التحالف الدولى مركز القيادة والسيطرة لقادة تنظيم (داعش) الإرهابى فى الموصل شمال غربى العراق حيث كانت تستخدمه عصابات داعش كملاذ آمن لقيادتها منذ يونيو الماضى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية عصر اليوم الثلاثاء أن غارات التحالف أسهمت فى تخفيض القدرات العسكرية لداعش، وأسفرت عن قتل 36 قيادى من التنظيم، وتدمير 11 مركبة و11 موقعا ، مما أدى إلى عرقلة المجموعات الإرهابية.

وأضاف البيان: أن غارات التحالف تعتبر رسالة تؤكد ان كل المجموعات الإرهابية والتشكيلات التى معها ستكون أهداف مشروعة لطائرات التحالف الدولى.

على صعيد آخر ترأس رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول بابكر زيبارى الاجتماع الأسبوعى الخاص بالعمليات بحضور المفتش العسكرى لوزارة الدفاع والسادة معاونى رئيس أركان الجيش للعمليات والإدارة والتدريب والميرة وقادة الأسلحة وأمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل العمليات بالقطاعات العسكرية للجيش العراقي، والاستعدادات المتخذة لتحرير باقى المناطق التى تسيطر عليها عصابات داعش، إضافة إلى بحث استكمال جاهزية الفرق الجديدة من ناحية التدريب والتسليح والتجهيزات العسكرية الأخرى واستعدادها التام للسيطرة على قاطعات مسئوليتها.