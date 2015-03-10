بالفيديو… المصلح : معجزات القرأن تبقى إلى يوم الدين

أختتمت فى كلية العلوم ظهر اليوم ندوة الهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القران الكريم والسنة النبوية المطهرة برئاسة الدكتور عبد الله المصلح رئيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القران الكريم ويحى حسن وزيرى أستاذ العمارة بجامعة القاهرة سابقا ، ومجاهد محمد ابو المجد رئيس قسم الباطنة بجامعة المنصورة ، وأحمد عبد العزيز مليحى أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث ، مصطفى ابراهيم أستاذ بكلية علوم الأزهر ، حفنى محمود مدبولي أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنى سويف .

تناولت الندوة دلائل الإعجاز العلمى فى القران الكريم بالادلة العلمية الدامغة وأعتراف كبار علماء الارض فى شتى مجالات العلم بأن القرأن الكريم الكتاب المعجز امام العلما ء والذين أعترفوا بأنه الكتاب الحق والذى يتضمن حقائق علمية راسخة قبل أكتشافها بقرون.

وقال عبد الله المصلح إن القرأن الكريم يظل الكتاب الحق مهما حاول المغرضون النيل منه مشددا على ان الاسلام دين سلام وبرىء الارهاب والدماء التى تراق تحت شعارات لا علاقة لها بالدين من قريب ولا من بعيد وأن التاريخ يؤكد أن الدين أنتشر بالسلام والحكمة والموعظة الحسنة.

وأكد عربي هندى شندى عميد الكلية أن الكلية حريصة على تعميق الثقافة الاسلامية القائمة على جوهر الدين الاسلامى السمح فى ظل محاولات قلة مغرضة الاساءة له مؤكدا أن الرسول محمد بعث رحمة للعالمين