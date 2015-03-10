الدسوقي يكلف شئون العاملين بحصر العمالة التابعة لوحدات ومشروعات محافظةأسيوط

كلف المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مديري الشئون الإدارية وشئون العاملين بحصر أعداد الموظفين والعاملين بكافة مراكز وقرى وأحياء ومشروعات وإدارات المحافظة للتعرف على الاحتياجات الفعلية لكافة القطاعات التي تعمل بالمحليات والوحدات المحلية والمشروعات.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من العاملين بديوان عام محافظة أسيوط لبحث شكواهم حول عدم تنفيذ تأشيرات سابقة خاصة بتشغيل أبنائهم باليومية بعدد من المشروعات التابعة للمحافظة.

وأكد الدسوقي على وقف تنفيذ تأشيرات الالتحاق بالعمل بنظام اليومية بمشروعات المحافظة والتى تم الموافقة عليها خلال الفترة الماضية وكذلك وقف من تسلموا العمل بالفعل لانها تعد مخالفة لقوانين وقرار مجلس الوزراء الذى أقر خلال الفترة الماضية بعدم تحميل الجهاز الادارى للدولة أية أعباء بإبرام عقود أو تعيينات لموظفين جدد وهو ما يرصده أيضا الجهاز المركزى للمحاسبات .

وأوضح المحافظ أنه سيتم حصر الاحتياجات لكل مشروع موضحاً أن أبناء العاملين لهم الأولوية الخاصة في الالتحاق بالعمل لأنه حريص على حقوق العاملين وحقوق أبنائهم مضيفاً أنه ليس من المنطقي أن يكون هناك تكدساً فى مشروعات ووحدات محلية تابعة للمحافظة ونقص شديد فى أخرى وهو ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة فى هذه المواقع إذ أنه لابد من توزيع العمالة بشكل متوازن وعادل يسمح بتسيير أمور العمل دون الاخلال بتكافؤ الفرص أو منظومة العمل نفسها.

وأوضح المحافظ أن الشباب يمثل 60% من قوة المجتمع لذا علينا الاهتمام به ونحتاج إلى التطوير والتنمية وتأهيله قبل تشغيله حتى يكون على مستوى الحدث لينهض بالبلاد نحو التنمية الحقيقية مشيراً إلى الارتقاء بالمنظومة ككل بعيداً عن الوعود البراقة دون مراجعة العمل على الواقع مضيفاً أن محافظة أسيوط ينتظرها عمل وجهد ومثابرة بتكاتف كل أبنائها لتتغير إلى الافضل.