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​بالفيديو.. محافظ المنيا يبحث مع وفد “الصحة العالمية” وضع أنفلونزا الطيور

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​بالفيديو.. محافظ المنيا يبحث مع وفد “الصحة العالمية” وضع أنفلونزا الطيور ​بالفيديو.. محافظ المنيا يبحث مع وفد “الصحة العالمية” وضع أنفلونزا الطيور

وفد منظمة الصحة العالمية

استقبل اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، اليوم ، وفد منظمة الصحة العالمية ، والذي يزور المحافظة لتقييم الوضع الحالي لمرض أنفلونزا الطيور.

وحضر اللقاء عبدالناصر الدمياطي القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمل عبدالفتاح مدير الطب البيطري والدكتورة أمنية رجب مدير الطب الوقائي. استعرض المحافظ مع الوفد الوضع الراهن لمرض انفلونزا الطيور والإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتعامل مع المرض وكيفية تفعيل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.
> وقالت الدكتورة أمل عبدالفتاح مدير الطب البيطري إن هناك لجنة عليا لأنفلونزا الطيور برئاسة المحافظ ،حيث تتلقى اللجنة تقارير يومية حول رصد الحالات ومتابعتها والنزول الميداني للمزارع والمربين وتوعيتهم وتوزيع بوسترات استرشادية لتوضيح سبل التعامل مع الطيور أثناء التربية والذبح وكيفية التخلص من النفايات .
> أضافت أنه تم تفعيل العمل بخدمة الخط الساخن “19561″ وذلك للإبلاغ عن أية حالات طارئة للإمراض الحيوانية والداجنة مرض أنفلونزا الطيور، وكذلك لمتابعة الحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الحالة .

وأوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت بشكل كبير في تقليل حالات الوفاة ،حيث تم تحصين أكثر من 2 مليون طائر في المزارع والحضانات وهناك خطة تنفيذية لتخفيف الحمل الفيروسي.

يذكر أنه قد تم اختيار محافظة المنوفية والمنيا لإجراء هذا التقييم للوضع الراهن لمرض انفلونزا الطيور وسيتم وضع عدة توصيات ومقترحات لكيفية مواجهة المرض ،كما سيتم عرض النتائج على اللجنة العليا لانفلونزا الطيور برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويشمل برنامج الوفد زيارات ميدانية لبعض المستشفيات والمزارع وعدد من منازل مربي الطيور​.

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