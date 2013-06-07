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انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المزة بدمشق

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انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المزة بدمشق انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المزة بدمشق

انفجرت عبوة ناسفة قبل قليل بمنطقة المزة أتوستراد فى دمشق، ويقول مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى دمشق من موقع الحدث، إن الانفجار وقع بالقرب من المدينة الجامعية بالمزة، وهو ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة.

وقد أدى الانفجار إلى إصابة مدنى (سائق السيارة) وإحداث تلفيات كبيرة فى السيارة وبعض الأضرار بالمنطقة، وقد هرعت أجهزة الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، كما فرضت السلطات المختصة طوقا أمنيا حول المكان.

يذكر أن منطقة المزة أتوستراد من المناطق الراقية فى دمشق ويقطن بها العديد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشرطة وحزب البعث وتضم العشرات من العناصر الأمنية والعديد من الحواجز لحماية هذه الشخصيات.

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