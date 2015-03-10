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غدا.. نظر تجديد حبس المدرس المتهم بقتل تلميذ السيدة زينب

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غدا.. نظر تجديد حبس المدرس المتهم بقتل تلميذ السيدة زينب غدا.. نظر تجديد حبس المدرس المتهم بقتل تلميذ السيدة زينب
ينظر قاضى المعارضات، صباح غد "الأربعاء"، تجديد حبس المدرس المتهم بقتل تلميذ الصف الثالث الابتدائى بمدرسة شهداء بورسعيد، بمنطقة السيدة زينب.

يشار إلى أن مدرس اللغة العربية بمدرسة شهداء بورسعيد تعدى بالضرب على التلميذ إسلام شريف حتى سقط على الأرض نتيجة عدم كتابته الواجب، وتم تحرير محضر رقم 1957 لسنة 2015 جنح السيدة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 أيام.

وكان قاضى المعارضات المستشار محمد السحيمى، قد أمر بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 20 ألف جنيه، حيث سدد المتهم قيمة الكفالة، وأفرج عنه، ولكن عقب وفاة المجنى عليه بمستشفى القصر العينى، أمرت النيابة بضبط وإحضار المدرس.

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مصر 365