الآثار السلبية لحقن منع الحمل

حقن منع الحمل تؤثر على التبويض

هل تتسبب حقن منع الحمل فى الإصابة بالعقم؟

تتعدد وسائل منع الحمل للنساء وتختلف فاعليتها من وسيلة إلى أخرى، ومن أهم تلك الوسائل والتى تعتمد عليها العديد من النساء، هى الحقن التى يتم الحصول عليها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.>وعن فاعلية تلك الوسيلة والآثار السلبية الناتجة عنها يحدثنا الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، مشيراً إلى أن تلك الحقن تعتمد على ضخ تركيزات عالية من الهرمونات فى الجسم، والتى قد تؤثر بشكل مباشر على انتظام عملية التبويض لدى المرأة، وهو ما يؤدى بدوره إلى اضطراب الدورة الشهرية وتأخرها لعدة أشهر متتالية، وغالبًا ما ينصح فى تلك الحالات بالتوقف عن تناول الحقن المانعة للحمل لفترة يتم فيها تناول علاج منظم لعملية التبويض والدورة الشهرية.>وينبه أبو النجا، إلى العديد من المفاهيم الخاطئة عن الآثار السلبية لتلك الحقن، مثل كونها تسبب عقمًا كاملاً للنساء، وهو أمر غير صحيح فالآثار السلبية لها تتمثل فى زيادة الوزن، تأخر واضطراب الدورة الشهرية، ضعف التبويض، ولكن جميع تلك الآثار تختفى بمجرد التوقف عن تناولها لفترة تتراواح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

كما يحذر عطية من استخدام تلك الحقن لفترات طويلة، وضرورة عدم تجاوز مدة استخدامها العامين المتتاليين، ثم يجب التوقف عنها لفترة لحين انتظام عملية التبويض والدورة الشهرية.

موضوعات متعلقة..

استعمال موانع الحمل الهرمونية تسبب الحمل الخارجى

الدواء قد يكون به سم قاتل.. أطباء يحذرون المرضى.. الإفراط فى تناول موانع الحمل والمهدئات والمسكنات والمضادات الحيوية يسبب الأورام والإدمان والفشل الكلوى

>

>