السجن 5 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لزوجته بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "كيرلس أ ك" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة بزوجته المجنى عليها "مريم و خ"، بأن تعدى عليها بعصا "شوم" بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد وعبد الحكيم محسن عبده، بأمانة سر محمد العادلى ومحمود سيد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليها، وتم نقلها للمستشفى بسبب تعدى زوجها عليها بالضرب بعصا "شوم"، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته بأن طلب منها المشغولات الذهبية، إلا أنها رفضت فقام بالتعدى عليها بالضرب فى جميع أنحاء جسدها مما أحداث بها عاهة مستديمة .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.