مقتل كهربائى بطلق نارى أثناء محاولة استعادة سيارته المسروقة فى القليوبية

تكثف مباحث القليوبية جهودها لضبط عاطل وفتاة قاما بقتل كهربائى بالرصاص، أثناء محاولته استرداد سيارته التى استولى عليها المتهمون تحت تهديد السلاح وسرقة المبلغ المالى منه وفرا هاربين.

تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص بلاغا يفيد مقتل المدعو محمود إبراهيم محمود محمد 40 سنة كهربائى إثر إصابته بطلق نارى بالرأس حال قيامه باسترجاع السيارة رقم 743 ر ن ف ماركة هيونداى النترا تاكسى بيضاء اللون المبلغ بسرقتها بناحية كفر سندوه – دائرة المركز من الجناة الذين استولوا عليها منه عنوة تحت تهديد الأسلحة النارية، حيث قاموا بقتله والاستيلاء على المبلغ المالى الذى كان بحوزته، تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن.

وتبين للواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة كل من حمودة ش وشهرته "وليد شحات" 25 سنة عاطل المحبوس احتياطيا بقسم شرطة العبور على ذمة القضية رقم 13787 جنح قسم العبور لسنة 2014 م سرقة بالإكراه، و"أشرف أ" 38 سنة عاطل و"رشا ع" 34 سنة ربة منزل.

تم استخراج المتهم الأول من محبسه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهمان الهاربان، وأضاف بأن المتهم الثانى هو مطلق الأعيرة النارية التى أودت بحياة المجنى عليه .

وباستهداف المتهمين الآخرين تبين هروبهما، وجارى تكثيف الجهود لضبطهما، وبعرض المتهم الأول على النيابة العامة قررت إعادته لمحبسه وحبسه احتياطياً عقب انتهاء عقوبته فى القضية المحبوس على ذمتها.