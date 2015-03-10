محافظ أسيوط إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والسريحة حول مستودعات البوتاجاز

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات بالتنسيق مع مديرية التموين ومصنع تعبئة الغازات البترولية “بتروجاس” بوضع لجنة من مديرية التموين على مدار ورديات الإنتاج بالمصنع بصفة يومية لمتابعة أرصدة المصنع من الغاز الصب وكذلك متابعة الكميات المشحونة من البوتاجاز بكافة مستودعات مدينة أسيوط وكافة مراكز المحافظة أولا بأول لضمان وصول كامل الحصص المقررة إلى المستودعات ووصول الدعم لمستحقيه .

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع مديرية التموين وإداراتها الفرعية بكافة المراكز وكذا رؤساء المدن والاحياء للتأكد من تمام وصول كميات البوتاجاز المشحونة لكل مركز يومياً كما تم وضع لجان إشرافية على كافة مستودعات البوتاجاز بكافة مراكز المحافظة للإشراف على توزيع إسطوانات البوتاجاز للمواطنين حتى نهاية الحصص المشحونة لكل مستودع وطبع وتوزيع الكوبونات الورقية لكافة مراكز المحافظة طبقاً للمعدلات الواردة وبتوجيهات وزارة التموين المقررة لكل أسرة وذلك للحد من ظاهرة البلطجة والسريحة وضمان توزيع كامل حصص مستودعات الاهالي.

وأشار صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه يتم التوزيع للحصة المقررة يومياً عن طريق مستودعات الأهالي بكافة أرجاء المحافظة وكذا مستودعات بوتاجسكو المنتشرة فى مراكز المحافظة ويتم دعم بعض الاماكن ذات الكثافة السكانية أيضا بسيارات شركة بوتاجاسكو ،مشيراً إلى أن حصيلة الحملات التموينية الشهريين الماضيين إلى 1069 حملة تموينية أسفرت عن العديد من المخالفات على كافة الانشطة التموينية منها مجال البوتاجاز وتحرر عنها ضبط 6113 اسطوانة بوتاجاز مكافىء وتوقيف العديد من السيارات التي تقوم بتهريب إسطوانات البوتاجاز أو سلع مدعمة من الدولة لمدة 3 شهور تنفيذاً لقرار المحافظ المتضمن توقيف أى سيارة تقوم بتهريب البوتاجاز لمدة 3 شهور .