أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ أسيوط إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والسريحة حول مستودعات البوتاجاز

Google+ Print
محافظ أسيوط إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والسريحة حول مستودعات البوتاجاز محافظ أسيوط إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والسريحة حول مستودعات البوتاجاز

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات بالتنسيق مع مديرية ومصنع تعبئة الغازات البترولية “بتروجاس” بوضع لجنة من مديرية التموين على مدار ورديات الإنتاج بالمصنع بصفة يومية لمتابعة أرصدة المصنع من الغاز الصب وكذلك متابعة الكميات المشحونة من البوتاجاز بكافة مستودعات مدينة أسيوط وكافة مراكز المحافظة أولا بأول لضمان وصول كامل الحصص المقررة إلى المستودعات ووصول الدعم لمستحقيه .

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع مديرية التموين وإداراتها الفرعية بكافة المراكز وكذا رؤساء المدن والاحياء للتأكد من تمام وصول كميات البوتاجاز المشحونة لكل مركز يومياً كما تم وضع لجان إشرافية على كافة مستودعات البوتاجاز بكافة مراكز المحافظة للإشراف على توزيع إسطوانات البوتاجاز للمواطنين حتى نهاية الحصص المشحونة لكل مستودع وطبع وتوزيع الكوبونات الورقية لكافة مراكز المحافظة طبقاً للمعدلات الواردة وبتوجيهات وزارة التموين المقررة لكل أسرة وذلك للحد من ظاهرة البلطجة والسريحة وضمان توزيع كامل حصص مستودعات الاهالي.

وأشار صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه يتم التوزيع للحصة المقررة يومياً عن طريق مستودعات الأهالي بكافة أرجاء المحافظة وكذا مستودعات بوتاجسكو المنتشرة فى مراكز المحافظة ويتم دعم بعض الاماكن ذات الكثافة السكانية أيضا بسيارات شركة بوتاجاسكو ،مشيراً إلى أن حصيلة الحملات التموينية الشهريين الماضيين إلى 1069 حملة تموينية أسفرت عن العديد من المخالفات على كافة الانشطة التموينية منها مجال البوتاجاز وتحرر عنها ضبط 6113 اسطوانة بوتاجاز مكافىء وتوقيف العديد من السيارات التي تقوم بتهريب إسطوانات البوتاجاز أو سلع مدعمة من الدولة لمدة 3 شهور تنفيذاً لقرار المحافظ المتضمن توقيف أى سيارة تقوم بتهريب البوتاجاز لمدة 3 شهور .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟