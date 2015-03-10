السجن من 3 لـ 5 سنوات لـ 3 وبراءة 10 آخرين من تهمة الانضمام لجماعة محظورة بأسيوط

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية كل من محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد، أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ، في القضية رقم 8538 جنايات القوصية والمقيدة برقم 1336 كلي اسيوط والمتهم فيها 10 أشخاص ببرائتهم جميعًا.

برأت المحكمة كلا من محمد محمود مصطفى خليل ، علاء محمد كمال بطيخ ، محمد سعد ثابت ، فتحي احمد علي حافظ ، سيد ذكي علي الخاج حسين ، احمد صلاح حسانين ، ضياء سلامة محمد ، علي محمد علي محمد ، مصطفى محمد سيد وحسن سعيد عشري مما اسند اليهم والمصاريف الجنائية حيث كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة محظورة .

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>وفي قضيتين آخرتين، حكمت جنايات أسيوط، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والسجن 3 سنوات لمتهم بنفس التهمة.