ضبط محطة وقود بالفيوم تخالف السعر الرسمى لبيع البنزين والسولار

تمكنت مديرية تموين الفيوم تحت إشراف المحاسب أحمد عبد الوهاب مدير عام التموين ، وبرئاسة المهندس مصطفى القيسى نائب وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع إدارة تموين طامية، من ضبط محطة وقود تبيع بسعر أكثر من السعر الرسمى.

كانت مديرية التموين بالفيوم تلقت شكاوى من المواطنين بأن محطة تمويل وقود بمركز طامية تبيع بأكثر من السعر الرسمى، وقامت حملة من المديرية بالتوجه للمحطة ودخل أحد المفتشين، وقام المسئولون عن المحطة ببيع 5 لترات بنزين 80 مدعم من قبل الدولة للمفتش، وتأكد المفتش من أن القائم بالبيع يبيع سعر اللتر 2 جنيه، وتم عمل محضر رقم 3902جنح طامية ضد المدير المسئول للمحطة والقائم بالبيع، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .