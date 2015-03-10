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السجن 3 و5 سنوات لمتهمين بالانضمام لجماعة محظورة فى أسيوط

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السجن 3 و5 سنوات لمتهمين بالانضمام لجماعة محظورة فى أسيوط السجن 3 و5 سنوات لمتهمين بالانضمام لجماعة محظورة فى أسيوط
قضت الدائرة التاسعة المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 9472 مركز أسيوط، والمقيدة برقم 1838 كلى أسيوط بمعاقبة المتهم عثمان عيسى عبدالغنى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وعما أسند إليه والمصاريف الجنائية.

كما قضت فى القضية رقم 6195 ثانى والمقيدة برقم 2552 كلى أسيوط بمعاقبة كل من سيد حسن سيد حسانين، ومحمد فيهم صالح عبادة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على أعمال عنف.

نظرت القضايا بالدائرة التاسعة المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة وعضوية كل من محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ .

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