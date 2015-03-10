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14 مارس.. نظر تجديد حبس ضابطى الأمن المتهمين بقتل محامى المطرية

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14 مارس.. نظر تجديد حبس ضابطى الأمن المتهمين بقتل محامى المطرية 14 مارس.. نظر تجديد حبس ضابطى الأمن المتهمين بقتل محامى المطرية
حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، جلسة 14 مارس لنظر تجديد حبس ضابطى الأمن الوطنى، أمام إحدى دوائر الجنايات، على خلفية اتهامهما بقتل محامٍ وتعذيبه بقسم شرطة المطرية، وذلك فى حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بحظر النشر فى قضية وفاة المحامى كريم حمدى داخل حجز قسم المطرية.

وخاطب النائب العام بحسب بيان له رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمراسلة جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والدولية، بقرار حظر النشر فى القضية، ماعدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام، بشأن مستجدات التحقيق فى القضية.

يذكر أن ذلك التجديد يعد الثانى بالنسبة للمتهمين منذ الواقعة، حيث سبق تجديد قاضى المعارضات، الحبس لهما 15 يوماَ على ذمة التحقيقات.

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مصر 365