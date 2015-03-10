تأجيل محاكمة 16 إخوانيًا متهمين بقتل الناشط باسم محسن لـ16 يونيو

قررت محكمة جنايات السويس، الدائرة الثانية تأجيل محاكمة 16 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل باسم محسن" أحد نشطاء الثورة فى السويس لجلسة 16 يونيو القادم لإحضار المتهمين من محبسهم وضبط الهاربين.

كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحيلى وأيمن محمد أبو عيطة، قد نظرت محاكمة المتهمين وحضر 4 متهمين فقط من إجمالى 12 متهما تم ضبطهم ومحبوسين على ذمة القضية، بينما ما زال 4 متهمين هاربين.

وتعود أحداث القضية التى تحمل رقم 1500 جنايات الأربعين لسنة 2013، إلى الجمعة 20 ديسمبر 2013، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر الجماعة الإرهابية بشارع الجيش وامتدت لمنطقة البراجيلى بحى الأربعين.

وقام عناصر الإخوان بإطلاق النار بشكل عشوائى على قوات الشرطة والمواطنين فى الشارع، وتلقى الناشط باسم محسن عيارا ناريا فى الرأس تم نقله على إثر ذلك لقصر العينى وتوفى بعدها بيومين متأثرا بإصابته، ويواجه المتهمون تهم قتل باسم، واستهداف قوات الشرطة وعناصر الجيش، والمواطنين وقطع الطريق والتحريض على العنف والقتل.