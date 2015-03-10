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ألمانيا: حل أزمة أوكرانيا لايزال بعيدا وكييف بحاجة إلى الكثير من الدعم

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ألمانيا: حل أزمة أوكرانيا لايزال بعيدا وكييف بحاجة إلى الكثير من الدعم ألمانيا: حل أزمة أوكرانيا لايزال بعيدا وكييف بحاجة إلى الكثير من الدعم

فرانك فالتر وزير خارجية ألمانيا

صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمايراليوم إن حل أزمة أوكرانيا لا يزال بعيدا وإن كييف لا تزال بحاجة إلى الكثير من الدعم بالنظر إلى حالة اقتصادها المتدهورة، حسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف في تصريحات نقلها مترجم أثناء زيارة لبلغاريا “الطريق الذي نسير فيه ربما هو أول خطوة في سبيل تهدئة الموقف لكننا نعلم جميعا أننا لا نزال بعيدين جدا عن الحل”.

وقال فالتر إنني بحاجة للتأكيد مجددا على المشاركة المالية تجاه أوكرانيا بالنظر إلى وضعها الاقتصادي الخطير.

يذكر أن  الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس الاثنين أعلن إن الانفصاليين الموالين لروسيا سحبوا قدرا كبيرا من الأسلحة من الجبهة في شرق أوكرانيا تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل أسبوعه الثالث.

 

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