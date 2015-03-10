“اتش سي” تطرح مشروعاً عملاقاً للتطوير السياحي بمؤتمر شرم الشيخ

تشارك شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 13-15 مارس الجارى كأحد بنوك الاستثمار المسئولة عن ترويج المشروعات الاستثمارية المطروحة.

فى هذا الاطارقال حسين شكرى – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار - أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى ودور المؤتمر الاقتصادى الذى يمثل جزءاً رئيسياً من خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وحل النزاعات مع المستثمرين الحاليين.

وأضاف شكرى “أن وزارة الاستثمار عهدت الى شركته ب4 مشروعات استثمارية تم الانتهاء من دراستها من بينها مشروع سياحى ضخم بالإضافة الى مشروعين فى قطاع البتروكيماويات وآخر فى النقل التجارى.”

وجدير بالذكر أن “اتش سي” تعمل في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الاوراق المالية في كل من مصر والامارات.

كما أكد محمد متولى – نائب الرئيس التنفيذي لشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار المصرية، “أن شركته ستشارك رسمياً فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال عرض مشروع سياحى استثمارى ضخم لتطوير “ساحل جمشة” على مساحة 8 مليون متر وتتجاوز تكلفته 3 مليارات دولار.”

يشارك فى المؤتمر من “اتش سى” بالإضافة الى حسين شكرى ومحمد متولى كل من: شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية - محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار - عمر رضوان رئيس قطاع الأصول - معتز قنديل الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب اتش سي للأعمال المصرفية الإستثمارية المحدودة