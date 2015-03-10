ملك الأردن: الإرهاب يعتدى على المسيحيين والإسلام فى وقت واحد

قال العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، إنه يشعر بحزن كبير نتيجة الاعتداءات التى يتعرض لها المسحيون، والإسلام فى وقت واحد، مضيفا أن الأردن هو بلد مسلم مع مجتمع مسيحى ويشكلون مع بعضهم البعض مجتمع غير قابل للانقسام، والمسلمون لهم دور هام جدا فى هذا السياق.

وأضاف الملك عبد الله الثانى خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبى، أن المنظمات الإرهابية تستهدفنا ولن نسمح لهم بالدخول فى ديننا وإيماننا، لافتا أن النزاع الفلسطينى الإسرائيلى يعزز الكراهية، مؤكدا أنه حان الوقت للتفكير بالمستقبل.

وأكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أن التطرف يأتى من الفشل، وعلينا تطبيق الشراكات المستمرة، قائلا"نحن ملتزمون بدعمكم للعمل مع بعضنا البعض للوصول لأعلى مستويات الشراكة، ونعمل على مساعدة الآخرين، ودعمكم يبعث برسالة ليس فقط لشعب الأردن بل لكل من يريد المضى قدما والاعتدال.

ملك الأردن: نواصل الحرب على داعش