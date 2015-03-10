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جمهورية البوسنة والهرسك تعفى مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها

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جمهورية البوسنة والهرسك تعفى مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها جمهورية البوسنة والهرسك تعفى مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها
أعلنت حكومة جمهورية البوسنة والهرسك، اليوم الثلاثاء، إعفاء مواطنى دولة الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها والسماح ببقائهم لمدة أقصاها 90 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مدير إدارة الخدمات القنصلية فى وزارة الخارجية الإماراتية أحمد سعيد الهام الظاهرى قوله "إنه تم استلام مذكرة من سفارة البوسنة والهرسك لدى الإمارات متضمنة قرار حكومة البوسنة والهرسك بإعفاء مواطنى الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من الحصول على التأشيرة المسبقة لدخول أراضيها مع مدة بقاء تصل لتسعين يوما فقط".

وأشار الظاهرى إلى أن هذا القرار يعكس جهود وزارة الخارجية الإماراتية على المستوى الدولي، مؤكدا أن هذه البادرة من حكومة البوسنة والهرسك من شأنها تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين وتشجيع السياحة بما يفتح آفاقا أوسع لمواطنى البلدين ورجال الأعمال للتعاون الاقتصادى والاستثمارى.

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