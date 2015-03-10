مئات من عمال البناء الأجانب يشاركون فى احتجاج نادر على الأجور بدبى

قال شهود إن المئات من عمال البناء الأجانب تظاهروا أمام مجمع دبى مول التجارى اليوم الثلاثاء فى احتجاج نادر بسبب خلاف على الأجور مع الشركة التى يعملون بها.

ونشرت سلطات دبى قوات الأمن فى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بوسط دبى حيث يقع أطول مبنى فى العالم وأغلقت عددا من الطرق فى حين سعى مفاوضون لتسوية الخلاف المتعلق بأجور العمل الإضافي.

وقال العمال وهم من جنوب آسيا إن الشركة ألغت ساعات العمل الإضافية والأجر الإضافى فى حين أن الأجور الأساسية متدنية للغاية.

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة دبى فى تغريدة على موقع تويتر إن الشرطة ساهمت فى حل الخلاف قائلا "توصلت شرطة دبى خلال أقل من ساعة إلى تفاهم أنهى تجمع عمال شركة فاونتين فيو فى منطقة البوليفارد للمطالبة بمكافآتهم."

وبقى العمال الذين يرتدون زيا أخضر اللون فى موقع البناء الذى يعملون به قرب دبى مول فى حين غادره المفاوضون. وهلل العمال وصفقوا حين أبلغوا بتسوية الخلاف ومع مغادرة الشرطة للمنطقة.

وقال محمد وهو موظف باكستانى فى الشركة العربية للإنشاءات إن الراتب الأساسى للعامل يقل عن 500 درهم (136 دولارا) وإن أجر العامل قد يصل إلى نحو 1100 درهم بالأجر الإضافي.

وأضاف "لم يعد يمكننا العمل لساعات إضافية لذا نضرب عن العمل. لا أخشى المطالبة بحقوقي."

ولم تتضح على الفور تفاصيل الاتفاق كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالشركة رغم محاولات للاتصال بهم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

وتشهد دبى مركز الأعمال والسياحة فى الإمارات العربية المتحدة طفرة فى أنشطة البناء بعد أن تعافت من الأزمة المالية التى نشبت فى عام 2008. ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب فى مواقع البناء بأنحاء دولة الإمارات.

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