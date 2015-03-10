قوات التحالف تنفذ 12 ضربة جوية فى العراق وسوريا

قال الجيش الأمريكى اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية وحلفاءها نفذوا ثمانى ضربات جوية ضد مقاتلى تنظيم داعش فى العراق خلال أربع وعشرين ساعة كما قادت القوات الأمريكية أربع ضربات جوية فى سوريا.

وقال بيان الجيش إن كل الضربات فى سوريا وقعت قرب كوبانى وقصفت أربع وحدات تكتيكية لداعش ودمرت تسعة مواقع قتالية ومركبة.

وفى العراق نفذت أربع ضربات قرب كركوك ودمرت مواقع قتالية ومبانى ومركبات ورشاشا ثقيلا وسيارة ملغومة محتملة كما قصفت وحدات تكتيكية.

وأضاف البيان أن ثلاث ضربات نفذت قرب الفلوجة ودمرت مركبات ووحدات تكتيكية كما شن هجوم قرب الموصل واستهدف مركبة تابعة لتنظيم داعش.

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