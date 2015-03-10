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بالصور..محافظ القاهرة يتفقد مشروعي تحيا مصر والاسمرات بحي المقطم

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بالصور..محافظ القاهرة يتفقد مشروعي تحيا مصر والاسمرات بحي المقطم بالصور..محافظ القاهرة يتفقد مشروعي تحيا مصر والاسمرات بحي المقطم

محافظ القاهرة يتفقد مشروعي تحيا والاسمرات بحي المقطم

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة مجدداَ صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة سير الاعمال بمشروعي الاسمرات وتحيا مصر بالمقطم الذي تقوم بهما محافظة القاهرة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة ويضمان معا 10230 وحدة سكنية بتكلفة تقارب 1.5 مليار جنية.

وصرح المحافظ خلال الزيارة بأن العمل يتم على قدم وساق حيث تخطت نسبة التنفيذ الفعلية بمشروع الاسمرات والذى يضم 5190 وحدة سكنية الـ 45 % حتى الآن و جاري متابعة المشروعين أسبوعيا للتأكد من التزام شركات المقاولات بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعين نهاية هذا العام وإنهاء أى معوقات للعمل.

وخلال استقبال عمال مشروع تحيا مصر للمحافظ بهتافات ” هنعمرها هنعمرها .. تحيا مصر .. تحيا السيسى ” أكد المحافظ أنه تم توصيل خط المياه لتوفير المياه بالموقع واللازمة لعمل محطات خلاطات الاسمنت الخرسانية والتى ستبدأ عملها فى صب القواعد الخرسانية للعمارات بمشروع تحيا مصر القومى خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء شركات المقاولات المنفذة من تحديد مواقعها إنشائياَ وكذلك انتهاء اعمال حفر الأساسات طبقا لتقسيمات وقطاعات أرض المشروع ، كما تم توصيل خطوط الكهرباء لتوفير احتياجات المشروع من الكهرباء لتشغيل الخلاطات وإنارة الموقع وقت العمل ، مع تزويد الموقع بتركيب 4 أعمدة أنارة كبيرة مجهزة لتواصل ورديات العمل على مدار فترتى اليوم دون توقف.

وكلف المحافظ اللواء م. سامى عبد السلام المشرف العام على المشروعين بالتواجد الدائم بموقع المشروعين من خلال مكاتب مجهزة لمتابعة الأعمال والإشراف عن كثب على مدار 24 ساعة ، وتذليل كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات من رسوم وتصميمات وتصاريح وخلافه ، مع تحقيق التواصل والمتابعة المستمرة لعرض النتائج ونسبة أنجاز التنفيذ أول بأول مع المحافظة.

وأشار المحافظ بأن هذين المشروعين وخاصة مشروع أسكان “تحيا مصر” والمدعم بتمويل من صندوق تحيا مصر بناء علي تعليمات السيد رئيس الجمهورية يساهمان بصورة كبيرة في القضاء علي العشوائيات والمناطق الخطرة والتي تضم حوالي 26.600 أسرة فقيرة تعيش في مناطق خطرة لابد من إزالتها وتوفير مسكن أمن لهم وقد تم اختيار الموقعين علي مقربة من هذه المناطق الخطرة بحيث يسهل نقل المواطنين إليها مع توفير كافة الخدمات الأساسية لهم من مدارس وأسواق ومراكز طبية وقضائية ورياضية.

و رافق المحافظ في جولته اللواء السيد نصر إبراهيم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواءهاني شنيشن مدير مديرية الأسكان ، واللواءعبد السميع وهدان رئيس حي المقطم وعدد من ممثلي شركات المقاولات المنفذة.

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