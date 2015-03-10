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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 330 متهماً من أنصار المعزول لجلسة مايو

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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 330 متهماً من أنصار المعزول لجلسة مايو جنايات المنيا تؤجل محاكمة 330 متهماً من أنصار المعزول لجلسة مايو

جنايات أسيوط

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، تأجيل محاكمة 330 متهماً من أنصار المعزول حضر منهم 185، والموجه لهم تهم مقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاي، وإقتحام وحرق مركز الشرطة، إلي جلسة يوم 11 من شهر مايو المقبل، لإحضار باقي المتهمين وسماع أقوال الشهود،مع إخلاء سبيل 10 متهمين.

وكانت هيئة المحكمة قد نظرت جلسة محاكمة 151 متهماً محكوم عليه بالإعدام والمؤبد حضورياً والذين تم قبول نقضهم على الحكم، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 أبريل 2014، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، ورفض طعن النيابة العامة على أحكام البراء، إضافة الى إعادة إجراءات محاكمة 179 متهماً آخرين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا.

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