محافظ القاهرة يكلف هيئة النظافة القيام بأعمال النظافة بنطاق أوسع

قرر دكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، تكليف هيئة نظافة وتجميل القاهرة القيام بكافة مهامها فى رفع المخلفات والتراكمات، وتكثيف جهود وإدارات وفروع وعمال الهيئة فى انتظام أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع بجميع أحياء المنطقتين الغربية والشمالية .

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي منعاَ لحدوث أى قصور فى منظومة ومستوى النظافة بشوارع المنطقتين ، مع تطبيق صارم للغرامات المقررة بالعقد المبرم معها ، والتى وصلت قيمة الغرامات الموقعة عليها 330 ألف جنيه بالمنطقة الغربية عن توقف امس فقط ، و 660 الف جنيه قيمة الغرامات بسبب مخالفات وتوقف اعمال الشركة بالمنطقتين الغربية والشمالية معا اليوم ، واستمرار فرض قيمة الغرامات المحددة طبقاَ للعقود فى حالة المخالفات والقصور بشكل يومى لحين عودة الشركة لأداء أعمال النظافة بالمنطقتين وانتهاء إضطراباتها ومشاكلها الداخلية .

وطالب المحافظ المهندس رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بعقد اجتماع عاجل مع مسئولي شركة آما العرب لبحث أسباب توقف الأعمال وحل مشاكلها ، مؤكداَ ان أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لإحكام الرقابة على أداء شركات النظافة الخاصة لعدم تأثر منظومة ومستوى النظافة بأحياء العاصمة.