ممارسة الرياضة فى مكان عملك يقلل عوامل خطر الإصابة بـ"السكر والقلب"

أظهرت دراسة جديدة لبرامج أسلوب الحياة الصحى والتى تدار فى مكان العمل، تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض السكر والقلب، حيث تم تطوير هذا البرنامج من قبل كلية الدراسات العليا للصحة العامة فى جامعة "بيتسبرج" الأمريكية.

وقال "كاى كرامر" الباحث فى جامعة "بيتسبرج" تتصاعد نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بمرض السكر، مما تسبب فى قلق واسع النطاق، وخصوصا لأرباب العمل الذين يشعرون بالقلق حول صحة موظفيهم وطاقتهم الإنتاجية.

وأوضحت المتابعة، التى نشرت فى- مجلة لطب المهنى والبيئى - أن المشاركين فقدوا نحو 5% من وزنهم، بالإضافة إلى تراجع متوسط محيط خصرهم بمقدار بوصتين، حيث زاد النشاط البدنى من قبل المشاركين فى الدراسة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نسبة 96% من المشاركين أن البرنامج مفيد لتقديم برنامج فى مكان العمل، بينما أعرب 99% أنهم يوصون زملاءهم فى العمل باتباع هذا البرنامج.