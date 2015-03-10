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استشارى طب نفسى يقدم 4 نصائح للتخلص من التفكير السلبى

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استشارى طب نفسى يقدم 4 نصائح للتخلص من التفكير السلبى استشارى طب نفسى يقدم 4 نصائح للتخلص من التفكير السلبى
قد يمر الكثير بحالات من الإحباط والحزن، وهذا الشعور يصاحبه بعض الأفكار السلبية تجاه الآخرين مثل أن هذا الشخص لا يفضل لى الخير، أو هذا يريد منى شيئا غير لائق، وهذه الأفكار السلبية ربما تكون من أهم أسباب ضعف الشخصية وتدمير الذات.

يشير الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى إلى أن الإنسان لكى يستطيع أن يخرج من الحزن والإحباط عليه أن يتخلص فى بداية الأمر من الأفكار السلبية التى تترسب داخله.

ويتابع استشارى الطب النفسى أن هناك العديد من الأشياء التى يجب عليك أن تفعلها للتخلص من هذا الشعور وأهمها:

1- أن تزيد من قدر نفسك، وتصبح أكثر ثقة ويقين بها عن طريق أن تصبح أكثر إيجابية فى حياتك، والابتعاد عن الأفكار السلبية.
>2- يجب عليك أن تشغل نفسك أكثر بفعل والقيام بأشياء أكثر فعالية وأهمية للحياة مثل العمل أو القراءة.
>3- يجب عليك أن تتخلص من الكلمات الجارحة التى تعرضت إليها سابقا.
>4- يجب عليك أن تتعرف على أشخاص جدد يدخلون فى حياتك فهذا يساعدك فى زيادة قدرك أمام نفسك.

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