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دراسة أمريكية: معدلات الانتحار بين الشباب فى الأرياف ضعف المدن

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دراسة أمريكية: معدلات الانتحار بين الشباب فى الأرياف ضعف المدن دراسة أمريكية: معدلات الانتحار بين الشباب فى الأرياف ضعف المدن
كشفت دراسة طبية أن معدل الانتحار بين المراهقين والشباب البالغ فى المناطق الريفية فى الولايات المتحدة، ضعف حالات المناطق الحضرية، وذلك خلال الفترة بين عامى 1996 و2010، حيث تؤكد البحوث الجديدة تزايد الفجوة فى هذا الصدد.

وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 67,000 حالة انتحار تم تحليلها، كان معدل الانتحار لكل من الذكور والإناث الذين يعيشون فى المناطق الريفية حول ضعف المعدل فى المدن.

وأوضحت الأبحاث – التى نشرت فى مجلة "جاما لطب الأطفال"، أن استخدام البندقية فى حالات الانتحار قد انخفض، ليحل محله الشنق لصبح الوسيلة الأكثر شيوعا بين الذكور والإناث.

ويقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين فرص الحصول على وتوافر الرعاية الصحية النفسية فى المناطق الريفية، ويقترح أن دمج الرعاية الصحية النفسية فى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الرعاية عبر التطبيب عن بعد وخلق التدخلات المدرسية قد تساعد فى الحد من حالات الانتحار بين الشباب فى المناطق الريفية.
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