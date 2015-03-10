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تعرف على الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق

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تعرف على الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق تعرف على الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق
يتعرض بعض الأشخاص للغرق لأسباب كثيرة؛ أهمها عدم القدرة على السباحة، وقد يمكن إنقاذ الغريق ببعض الأسعافات التى يمكنها إنقاذ حياته، وتحتاج أن يلم بها الجميع لأنها قد تكون فاصلاً بين الحياة والموت.

نصائح لإنقاذ الشخص الغريق


>حول ذلك قال محمود سامى المدرب المعتمد بهيئة الهلال الأحمر، إن هناك بعض الخطوات الواجب على المنقذ مراعاتها عند إنقاذ من تعرض للغرق أهمها:

1)عدم إلقاء نفسك بالماء ما لم تكن تجيد السباحة جيدًا.
>2) حصول المنقذ على دورات تدريبية لإنقاذ الغريق.
>3) عند إنقاذ الغريق يجب أن تقوم بالالتفاف حول الغريق من الخلف وعدم تلقيه من الأمام لتقوم بلف زارعك حول ظهره والعوم به إلى الشاطى.
>4) عند الوصول إلى الشاطئ يجب عليك التأكد من وجود نبض فى الغريق.
>5) قم بإجراء عملية إنعاش للغريق بجانب التأكد من النبض والتنفس من خلال الضغط على صدره لخروج الماء المتراكم به إلى أن يبدأ بالسعال.

بعد التأكد من إنقاذ الغريق يجب نقله على الفور إلى الطبيب لتلقى العلاج ووضعه تحت الملاحظة.

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