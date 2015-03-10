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أمن السويس : أسطونة بوتجاز وراء دوى الانفجار بمنطقة السلام

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أمن السويس : أسطونة بوتجاز وراء دوى الانفجار بمنطقة السلام أمن السويس : أسطونة بوتجاز وراء دوى الانفجار بمنطقة السلام

أثار الحادث

 قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إن صوت الأنفجار الشديد الذى شاهدته منطة السلام فى وقت متأخر أمس كان بسبب انفجار اسطوانة بوتجاز داخل أحد المنازل.

أضاف فى تصريحات صحفية أن مأمور قسم شرطة فيصل تلقي بلاغا بانفجار اسطاونة بوتاجاز باحدي العقارات بمنطقة السلام1، موضحا أنه أنتقل لمكان الوقعة وبسؤال صاحب العقار.

وأفاد أنه اثناء قيام وزجته بتحضير وجبه الغذاء حصل تسريب للغاز من اسطوانة البوتاجاز ما أدى الي انفجارها وإصابه ربة المنزل ببعض الحروق التى نقلت على أثرها إلي مستشفى السويس لتلقى العلاج دون وقوع إصابات أخرى لزوجها أو أولادها .

ونفى اللواء طارق الجزار ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انفجار خط الغاز بالسلام أو احتراق بالمنزل وأن جميع الخسائرتنحسر في النوافذ الزجاجيه والأبواب.

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