توافد الوفود المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي من فلسطين ولبنان والإمارات

بدأ توافد الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل” تصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلي 15 مارس الجاري.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار وصلت على الطائرة الأردنية القادمة من عمان مقدمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وتضم 5 ركاب ، كما وصلت مقدمة رئيس الوزراء اللبناني قادمة من بيروت وتضم 4 ركاب.

وأشارت المصادر إلي وصول وفد إعلامي إماراتي لتغطية فعليات المؤتمر يضم 6 إعلاميين إماراتيين في حالة مرور مباشر إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادي.

وأضافت المصادر أنه تم استضافة الوفود في الصالات المخصصة لضيوف المؤتمر وتم إنهاء إجراءات سفرهم علي الطائرات المصرية المتجهة إلي شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي.