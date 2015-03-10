ضخ 500 ألف لتر بنزين وسولار لإنهاء أزمة الوقود بمحافظة سوهاج

أكد شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن هناك انفراجة حدثت فى الوقود على كافة مراكز وقرى المحافظة بعد ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار بلغت 500 ألف لتر، وأصبحت المحطات شبه خالية من المركبات إلا القليل الذى لا يستغرق فى عمليه الحصول على الوقود أكثر من 10 دقائق.

وأشار فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن سبب الأزمة هو سريان إشاعة مغرضة عن ارتفاع أسعار المحروقات من قبل الحكومة وهذه الإشاعة الهدف منها إرباك الأمن العام وخلق جو من عدم الاستقرار .

>وأكد وكيل الوزارة أننا نقوم بعمل متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الموجودة بالمديرية لمتابعة حالة وحركة الوقود داخل المحطات وعملية الصرف وإثبتها داخل الدفاتر .

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