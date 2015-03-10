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النيابة العامة تعاين موقع الهجوم على معسكر قوات أمن العريش

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النيابة العامة تعاين موقع الهجوم على معسكر قوات أمن العريش النيابة العامة تعاين موقع الهجوم على معسكر قوات أمن العريش
عاين فريق من النيابة العامة بشمال سيناء اليوم موقع الهجوم على مسعكر قوات أمن العريش.

وانتقل فريق النيابة باشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابة استئناف الاسماعيلية وبرئاسة المستشار عماد الدهشان المستشار العام الأول لنيابات شمال سيناء والمستشار محمود الحسينى رئيس النيابة وفريق من النيابة، لموقع التفجير وقام بعمل المعاينة.

وأصدرت النيابة قرارها بانتداب الطب الشرعى لمعرفة شخصية الانتحارى الذى نفذ العملية عن طريق الـDNA، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة كيفية التفجير ونوع المادة المستخدمة، وطلب تحريات إدارتى البحث الجنائى والأمن العام عن ظروف وملابسات الواقعة.

وقررت النيابة الانتقال إلى المستشفى لسؤال المصابين وتوضيح ظروف وملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان وأفراد الأمن المعينين للخدمة فى الأبراج، وتشكيل لجنة هندسية لتحديد قيمة التلفيات التى حدثت فى مبنى قوات الأمن والمبانى المحيطة بموقع التفجير.

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