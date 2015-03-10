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الأجهزة الأمنية بالفيوم تتعرف على شخصية أحد قتيلى انفجار قنبلة بالعجميين

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الأجهزة الأمنية بالفيوم تتعرف على شخصية أحد قتيلى انفجار قنبلة بالعجميين الأجهزة الأمنية بالفيوم تتعرف على شخصية أحد قتيلى انفجار قنبلة بالعجميين
تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من التعرف على شخصية أحد قتيلى انفجار قنبلة بالعجميين، تبين أنه يدعى "رمضان أ ع" 26 سنة عامل من منطقة أبو جنشو فى مركز إبشواى.

وتواصل أجهزة الأمن بالفيوم جهودها لكشف شخصية زميله الذى لقى مصرعه معه فى الحادث والتى تحولت جثتيهما إلى أشلاء عقب الانفجار الذى وقع بالقرب من نقطة شرطة العجميين وأمام منزل عضو مجلس شعب وشورى سابق من أبناء القرية أثناء حملهما قنبلة بدائية الصنع على دراجة بخارية كانوا يستقلونها واصطدمت الدراجة بمطب، ما أدى إلى انفجار القنبلة بشكل مفاجئ بعدما فقدا سيطرتهما عليها وحولت جثتيهما إلى اشلاء .

فيما تواصل نيابة إبشواى بمحافظة الفيوم التحقيق فى الحادث.

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مصر 365